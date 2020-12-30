Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
Menemenspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 senelik sözleşme imzalandığını bildirdi.
İzmir'e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ile birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri'ni ve Menemen İlçe Stadyumu'nu ziyaret etti.