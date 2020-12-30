  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu

Menemenspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:17:00 -
Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 senelik sözleşme imzalandığını bildirdi.

İzmir'e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ile birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri'ni ve Menemen İlçe Stadyumu'nu ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
Otomotiv devi Ford'dan flaş Türkiye açıklaması
Ekonomi

Otomotiv devi Ford'dan flaş Türkiye açıklaması

İngiltere ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından, otomotiv üreticilerinin tedarik zincirlerinin de korunacağı b..
CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj!
Siyaset

CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj! "Selam vekilim s..s partinizle alakalı görüntüler elimizde"

CHP'de patlak veren şantaja dair yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li milletvekiline CHP teşkilatından başka isimlerle birlikte şantaj yapan e..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay