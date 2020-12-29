Ümit Karan Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Fazla yabancı oynatmasının ardından gündeme oturan TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Karan getirildi.
Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile anlaşmaya vardı.
Son olarak Shkupi takımını çalıştıran Ümit Karan, fazla yabancı oynatılması nedeniyle alınan hükmen mağlubiyet sonrası yönetimle sorun yaşayan Cenk Laleci'nin ayrılığının ardından Menemenspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Resmi açıklama gelecek
Makedonya Ligi takımlarından Shkupi'de iyi bir sezon geçiren Ümit Karan'ın TFF 1. Lig ekibiyle kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.