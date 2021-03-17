Ümit Güner kimdir, nerelidir? Ümit Güner öldü mü? Ümit Güner ne zaman öldü?

Ümit Güner ne iş yapmakta. Şarkıcı Zerrin Özer’in Ümit Güner hakkındaki açıklamaları sonrası Ümit Güner’in kim olduğu merak edilirken, sosyal medyada Ümit Güner, Güner Ümit ile karıştırıldığı görüldü. Peki Ümit Güner kimdir, nerelidir? Ümit Güner kaç yaşında?

Ümit Güner kimdir?

Zerrin Özer, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin Ümit Güner olduğunu açıklalamasından sonra Ümit Güner kimdir? Ümit Güner öldü mü? sorularını sormaya başladı. Zerrin Özer’in ‘Her Şey Seninle Güzel’ albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırının ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı. 1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in vefat ettiği öğrenildi. Yapımcı Ümit Güner, sunucu ayrıca dublaj sanatçısı Güner Ümit ile karıştırıldı. Peki Güner Ümit kimdir? Güner Ümit yaşıyor mu?

Güner Ümit kimdir?

Güner Ümit, 1945 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve ATV ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştı. Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmişti. 1975-1986 yılları arasında TRT 1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştu.