Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
- Türkiye: 57 - Fransa: 69- A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda İtalya'yla eşleşti15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:53
İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa'ya 69-57 yenildi.
İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, Fransa karşısında ilk yarıyı 31-28 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan Fransa, sahadan 69-57 galip ayrıldı.
A Grubu'nu iki galibiyetle ikincisi sırada bitiren milli takım, B Grubu'nun üçüncüsü İtalya ile son 16 turunda eşleşti. Ümit Milli Takım, İtalya'yla 17 Temmuz Çarşamba günü çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
Grubu üç galibiyetle lider tamamlayan Fransa ise son 16 turunda Ukrayna ile eşleşti.
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