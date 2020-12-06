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Medya Ümit Erdim'den Sözcü'nün yalanına sert tepki
Medya

Ümit Erdim'den Sözcü'nün yalanına sert tepki

Sözcü, tık almak için kasıtlı olarak yanlış anlaşılmaya müsait bir başlık atarak oyuncu Ümit Erdim'in öldüğünü ima etti. Ünlü oyuncu, Sözcü'nün yalanına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:18:00 -
Ümit Erdim'den Sözcü'nün yalanına sert tepki

Sözcü, tık alarak para kazanmak için bu kez oyuncu Ümit Erdim'i hedef aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığı belirtilen Ümit Erdim isimli doktorun, ünlü oyuncuyla isim benzerliği taşımasını fırsat bilen Sözcü, tepki çeken bir habere imza attı.

Sosyal medyadan da paylaşılan haberde, hayatını kaybeden şahsın doktor olduğu belirtilmeden, "Çok acı haber! Ümit Erdim Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti" denildi.

"İnşallah haberi yazanı tıklarlar"

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Sözcü'nun bu skandalına sert tepki gösterdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" diye yazdı.

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