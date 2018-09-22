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Ümit Davala, Schalke 04 raporunu Fatih Terim'e sundu

Schalke 04'ü izlemeye giden Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, Alman ekibinin iki maçta da mağlup edilebileceğini Terim'e verdiği raporda yazdı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:32
Ümit Davala, Schalke 04 raporunu Fatih Terim'e sundu

5 yıl aradan sonra Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde, rakibin iyi analiz edilmesi ve bunun üzerine kurulan planın önemi dikkat çekmişti. Teknik direktör Fatih Terim, şimdi de diğer rakipleri izleterek ona göre bir hazırlık yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynarken, Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, Moskova'da Lokomotiv'in Dinamo ila oynadığı maçı izlemiş ve detaylı bir rapor hazırlamıştı.

Yardımcılarına çok güvenen ve onlara sorumluluk veren Fatih Terim'in Galatasaray'ın Lokomotiv ile oynadığı saatlerde de diğer yardımcısı Ümit Davala'yı Almanya'da görevlendirdi.

UMUTLU AYRILDI

Milliyet'te yer alan habere göre Ümit Davala'nın, grubun diğer mücadelesi olan Schalke 04 - Porto karşılaşmasını tribünden takip ettiği belirlendi. Genç teknik adamın, diğer rakiplerini mercek altına aldığı, stattan da umutlu ayrıldığı belirtildi. Her iki takımın artı ve eksi yönlerini dikkatli bir şekilde raporlayan Davala'nın analizlerini Terim'le paylaştığı bildirildi.

LİDERLİK İÇİN PORTO'YLA KAPIŞIRIZ

Schalke 04'ün yaklaşık 250 milyon Euro'luk kadro değerine karşın içeride ve dışarıda yenilmeyecek bir takım olmadığını dile getiren Davala, grupta liderlik için rakiplerinin Porto olduğu görüşünü ileri sürdü. Galatasaray'da teknik kadro, dengeli gibi gözüken bu grupta sıralamayı detayların belirleyeceğini düşünüyor.

Teknik direktör Fatih Terim de bu yüzden rakiplerinin en küçük ayrıntısını bile kaçırmak istemiyor, onların açıklarını bulmak için yardımcılarını görevlendiriyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:32
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