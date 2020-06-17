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Dünya

UMH'den ağır darbe yiyen Hafter'den yenilgi sonrası ilk açıklama! Kaçış için güldüren bahane

Libya'da meşru Libya Hükümeti UMH'den ağır darbe yemesinin ardından yeni taktik arayışına girdiği iddia edilen Darbeci Hafter, yenilginin ardından bir açıklama yaparak komik bir bahanede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:51:00 - 2020-06-17 18:20:09
UMH'den ağır darbe yiyen Hafter'den yenilgi sonrası ilk açıklama! Kaçış için güldüren bahane

Libya hükümeti karşısında büyük bir darbe alan Hafter'den UMH karşısındaki yenilgi sonrası ilk kez konuştu.

Suudi Arabistan medya organı Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre; Darbeci Halife Hafter'in yeni bir taktik uygulamaya geçtiği iddia edildi. Darbeci Hafter, kuvvetlerinin iki ana operasyon odasını yeniden yapılandırdığını açıkladı.

Yenilgi sonrası yeni kararlar

Haberde, kukla Hafter'in savaş operasyonları odası başta olmak üzere milislerinin saflarında köklü ve önemli değişiklikler yapma kararı aldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hafter, "savaş ve değişken durumları ele alabilen ve halkın güvenine sahip yetkin subayların cephelere atanacağını" ifade etti. Hafter, yeni liderlerin isimlerine veya görevlerine dair açıklamada bulunmadı.

Yenilginin bahanesi: Sivil nüfusu korumak için

Hafter ayrıca, yaptığı bir başka açıklamada da askeri operasyonların ‘kabileler ve elitlerin de katılımıyla, ordu, sivil makamlar ve Libya halkının yeteneklerinin kullanılmasını içeren uyumlu bir stratejik plan’ çerçevesinde daha iyi yönetileceği iddiasında bulundu.

Yenilgi bahanesinin de açıklayan Hafter, “Sivil nüfusu korumak ve kayıplardan kaçınmak için şehirden ayrılan ordu, çölde ve açık arazilerde düşman ile savaşacak” dedi.

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