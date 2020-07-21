UMH’dan Sirte’ye harekat hazırlığı

Göksel Çağlav Ankara

Darbeci Mısır yönetiminin kırmızı çizgimiz dediği bölge için UMH birliklerinin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına “şimdiye dek eşi görülmemiş” bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek “Sirte’yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir” dedi. Mecai, muharebenin bir amacının da Hafter’in kontrolündeki petrol sahalarının geri alınması olduğunu söyleyerek, “Nihai hedef, ayaklanmayı bastırmak ve UMH’nın kontrol alanını tüm Libya’ya yaymaktır” dedi.

“Türkiye’nin UMH’ye desteği Mısır’ı çıldırtıyor”

Bu kapsamda Mısır’ın darbeci yönetiminin kırmızı çizgimiz dediği bölgede yaşanan gelişmeleri Güvenlik ve strateji uzmanları Akit’e değerlendirdi. Güvenlik ve Strateji uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Türkiye’nin Libya’da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği askeri desteğin ardından Libya’da savaşın dengesini değiştiğini belirterek, “Türk Askerinin Libya’ya ayak basması ile darbeci Hafter ve destekçisi ülkelerin Libya üzerinde kurdukları tüm hain planları alt üst oldu. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi ile dışarıda kalan Mısır’daki darbeci Sisi yönetimi, Türkiye’nin varlığından oldukça rahatsız oluyor. Dönem dönem Türkiye‘ye sert mesajlar ve tehditler savuran darbeci Sisi son zamanlarda Türk Askerinin UMH ordusunun Sirte ve Cufra’ya yapacağı operasyonlara destek vermesi ile çıldırmış durumdadır. Sirte ve Cufra’yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi uluslararası hukuk kurallarını çiğnercesine darbeci Hafter ile birlikte Libya’ya askeri bir müdahalede bulunacağını söylemektedir.

“Sisi’nin tehditleri siyasi mesaj nitelikli”

Peki; Sisi yönetiminin hukuk tanımaz bu söylemleri ve tehditlerinin gerçekleşebilirliği mümkün mü? Türkiye’nin askeri varlığıyla Libya’da dengeler değişirken Mısır’ın yaptığı ‘askeri müdahale’ çıkışı, ‘iki ülke cephede karşı karşıya gelir mi ?’ gibi sorularını beraberinde getirdi. Mısır’ın Libya’da doğrudan bir savaşa girmesini son derece düşük bir olasılık olarak görüyorum çünkü Sisi’nin kırmızı çizgi açıklaması siyasi bir mesaj nitelikli olduğunu düşünüyorum. Mısır, Arap Baharı ile başlayan kargaşa ve karışıklığın enkazından halen kurtulamamış, ekonomik dengeleri sürekli değişkenlik gösteren bir ülke haline dönüşmüş bununla birlikte sürekli borçlanarak askeri silah, araç ve teçhizat alımları yapmaktadır. Bu yatırımlar ekonomisini çökme noktasına getirmiştir. Mısır’ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesinin mümkünatı yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır suç işlemektedir

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür de, “Mısırın askeri bir müdahalede bulunması ve özellikle TSK unsurlarına karşı saldırısı Türkiye’nin meşru müdafaa çerçevesinde Libya’da karşılık verme hakkını kullanmasına fırsat verecektir. Bu durumu ne Mısır ne de Hafter unsurları istemezler. Mısır’ın Libya’ya müdahalesi Libya’nın iç işlerine doğrudan müdahale anlamında olup bağımsızlığını hiçe saymak olacaktır. Bu BM hukukuna göre de suçtur. Mısır bu nedenle böyle bir harekata tevessül edeceğini değerlendiremiyorum. Sirte, Mısır için neden önemlidir. Maalesef Mısır, Libya petrollerinden haksız yere istifade ederek bunun karşılığında Hafter Güçlerine silah ve mühimmat vermekte ve savaşı körüklemektedir. Halbuki Mısır, bu anlamda da BM ambargosunu delmekte ve suç işlemektedir. Maalesef Uluslararası oluşumlar bu işe bilerek ve isteyerek göz yumuyorlar çünkü onlarda çok ucuza Libya petrollerinden pay almaktadırlar.