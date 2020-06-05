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Aktüel

UMH güçleri Terhune kentinde kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Hafter milislerin işgalindeki Terhune kent merkezinde kontrolü sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:36:51 -
UMH güçleri Terhune kentinde kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Hafter milislerin işgalindeki Terhune kent merkezinde kontrolü sağladı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus’un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldı. UMH güçleri yaptığı açıklamada, Terhune kentini Hafter’e bağlı milislerden kurtardıklarını ve kentte kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Terhune’den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü’ne gittiği bildirildi.


Terhune kenti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu. UMH güçleri, dün Trablus’un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra Trablus’un idari sınırlarında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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