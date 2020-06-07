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UMH güçleri, Sirte’de BAE’ye ait iki SİHA düşürdü

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Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:36:36 -
UMH güçleri, Sirte’de BAE’ye ait iki SİHA düşürdü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Sirte’de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdü


Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sirte-Cufra Operasyon Odası Sözcüsü Tuğgeneral el-Hadi Derah yaptığı açıklamada, Sirte’de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu. UMH güçleri, dün Sirte kenti dahil Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" adlı bir operasyon başlatmıştı. Başkent Trablus’un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentine ilerleyen UMH, dün Sirte’nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Elvaşka beldesini Hafter milislerinden kurtardığını duyurmuştu.

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