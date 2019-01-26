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UMED'den Venezüella medyasına çağrı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Venezuela medyasına gönderilen Türkçe, İngilizce ve İspanyolca mektupta, "Darbeye karşı verdiğiniz ve vereceğiniz tarihi mücadeleyi her ortam ve şartta destekleyeceğimizi deklare ediyoruz." denildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:08
UMED'den Venezüella medyasına çağrı

UMED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan ettiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun desteklenmesi amacıyla ülke medyasına çağrı yapıldı.

Venezuela medyasına Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak yazılan mektupta, "Hak, adalet, dürüstlük, kardeşlik ve özgürlüğü en önde savunan, darbecilerin, işgalcilerin, emperyalistlerin, teröristlerin karşısına tüm bedeniyle dikilen Türkiyeli basın emekçileri olarak ülkenizde meydana gelen emperyalizm destekli darbe girişimine karşı yanınızdayız." ifadelerine yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) küresel bir terör şebekesi olduğu da hatırlatılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"FETÖ'nün bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak denediği kanlı darbe girişimine milletimizle beraber en önde yer alarak direnen ve püskürtülmesine katkı sunan bu ülkenin ilke sahibi, onurlu basın emekçileri olarak Venezuela medyasından da aynı direnişi, küresel emperyalizmin bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ülkenize karşı denediği darbe girişimine karşı Venezuela halkı ve lideri Nicolas Maduro'nun yanında durarak yeni bir tarih yazmanızı bekliyoruz. Biz Türkiyeli gazeteciler olarak verdiğiniz ve vereceğiniz tarihi mücadeleyi her ortam ve şartta destekleyeceğimizi deklare ediyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:08
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