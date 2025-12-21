Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatan "sahte indirim" ve "paralı ödül" kıskacına karşı dev bir temizlik harekâtı başlattı. Reklam Kurulu’nun son toplantısında, Kasım ayı indirimlerinde halkı yanıltan 93 dosya için 12,9 milyon TL rekor ceza kesilirken; asıl bomba "satılık ödüller" için patladı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, bazı STK'ların gelir kapısı haline gelen ve sponsorluk ücreti karşılığı dağıtılan "Yılın En İyisi", "Sektör Lideri" gibi unvanların mercek altına alındığını duyurdu. Artık objektif bir jürisi ve bilimsel kriteri olmayan ödülleri reklamlarında kullanan şirketler hem ağır cezalarla karşılaşacak hem de kamuoyuna "sahte ödüllü" olarak ifşa edilecek.

PARAYI VEREN ÖDÜLÜ ALIYOR DEVRİ BİTİYOR

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, bazı sivil toplum kuruluşlarının gelir kapısı haline gelen ödül törenleri için düğmeye basıldığını açıkladı. Belirli bir sponsorluk ücreti karşılığında dağıtılan; "En İyi", "En Çevreci" veya "Sektör Lideri" gibi unvanların artık bilimsel kriterler ve bağımsız jürilerce belgelenmesi şart koşulacak. Kriterleri sağlamayan ödülleri reklamlarında kullanan şirketlere idari yaptırım uygulanacak ve bu durum kamuoyuyla paylaşılacak.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gelir kapısına dönüşen ödül törenleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına girdi. Genellikle sponsorluk ücreti alınan şirketlerin çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği sonrasında ise şirketlerin bunu reklamlarına dayanak olarak sunduğu liyakatsiz ödüller artık geri alınacağı gibi bunlar kamuoyuna da ifşa edilecek.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada çeşitli STK'larca şirketlere yönelik verilen ödülleri Reklam Kurulu'nun gündemine aldıklarını açıkladı. Ödüllerin objektif şekilde gerekli kriterleri sağlayan şirketlere belirlenen bir seçici jüri tarafından verilmesinin önemine değinen Dilber, buna uygun verilmeyen ödüllerin ise Kurulca değerlendirileceğini anlattı.

BİLİMSEL KRİTERLER ESAS ALINACAK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; örneğin, "en başarılı yeşil dönüşüm ödülü", "en çevreci şirket ödülü", "en iyi tasarım ödülü", "en çevreci otomobil ödülü, "sektörünün lider markası ödülü" gibi çeşitli adlar altında verilen ödüllerin hangi objektif kriterlere dayanılarak verildiği sorgulanacak. Seçici bir kurul olup olmadığı, ödül törenini düzenleyenler ile ödül alanlar arasında ticari bir alışverişin olup olmadığı sorgulanacak kriterlerden olacak. Reklam Kurulu artık bu tarz ödül törenlerini ve ödül alanları da incelemeye tabi tutacak.

“KASIM İNDİRİMLERİ”NE CEZA YAĞDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda “Efsane Kasım”, “Şahane Cuma” gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde; vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığımızca önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsenmiştir.

Bu kapsamda, Kasım ayı başlamadan önce Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusu ile hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur.

Kasım ayı indirimlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun Aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümü, bu döneme yönelik incelemelerden oluşmaktadır. Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, Kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyalar da, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam etmektedir.

İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında;

Toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış,

Bu dosyalardan 93’ü mevzuata aykırı bulunmuş,

Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12.905.818 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla;

57 dosya için durdurma,

16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır.

Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir.



Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”