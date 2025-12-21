  • İSTANBUL
Her yerde aranan kadın o ilde enselendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Her yerde aranan kadın o ilde enselendi

Kırıkkale'de hırsızlık suçu nedeniyle 24 yıl hapisle aranan firari kadın yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda gözaltına alınan firari kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

