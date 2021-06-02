UMAD'dan İstanbul’un Fethi'nin yıl dönümünde gençlik çalıştayı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinin (UMAD) Gençlik Komisyonu, İslam alemi için manidar bir tarih olan İstanbul’un Fethi'nin yıl dönümünde, 29 Mayıs Cumartesi günü 14:00 ile 19:30 saatleri arasında online platformda “21. Yüzyılda İslami Gençliğin Durumu ve Gelecek Perspektifi” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü UMAD Gençlik çalışmaları koordinatörü Dr. Mustafa Cabir Altıntaş’ın yaptığı programa, 40 Sivil Toplum Kuruluşu destek verdi.

Çalıştay'da ülkemizin gençlik çalışmalarıyla öne çıkmış 20 Sivil Toplum Kuruluşu sunumlarını gerçekleştirdi. Ayasofya Camii İmam-Hatibi Ferruh Muştuer’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, UMAD Başkanı Abdulvahab Ekinci ve Gençlik Komisyon Başkanı Abdülaziz Kıranşal hocaların selamlama konuşmaları ardından Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, DİB Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı İdris Yavuzyiğit ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir’in Açılış Konuşmaları ile devam etti.

Daha sonra STK’larımızın sunumlarıyla günümüz de İslami Gençliğinin durumu enine boyuna müzakere edildi. 5 buçuk saat süren programı alanında etkin alim, akademisyen, yazar, eğitimci ve gençlik çalışmaları gönüllüleri olmak üzere beş yüz civarında katılımcı takip etti.

Çalıştay koordinatörü Öğretim görevlisi Dr. Mustafa Cabir Altıntaş program ile alakalı şunları ifade etti:

UMAD olarak gençlerin gözüyle gençliği anlamak, gençlerin en temel sorunlarını yine gençlerimizle ve gençlik adına faaliyet ve politika üreten kamu kurumlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte tespit ederek, somut uygulanabilir ve gerçekçi çözüm önerileri üretmeyi planlamaktayız. İşte bu anlayıştan hareket ile UMAD Gençlik Komisyonu olarak gençlerimiz adına yapılabilecek, çözüme kavuşturulabilecek tüm sorunların tespit ve doğru teşhis edilebilmesi için UMAD öncülüğünde katkı sunacak kamu kurumları ve 40 katılımcı STK temsilcileri ile birlikte bir Gençlik Çalıştayı organize ettik.

Çalıştay ile gençlerimiz adına üretilecek politikalara, proje ve faaliyetlere yön verecek somut veriler ortaya koymak, gençlerimizin gelişimine ve değişimine gençlerin gözünden bakarak, gençliğimizi anlayarak, sorunlarını tespit ederek ve gerçekçi çözüm önerileri geliştirerek, topluma ve sosyal hayata uyum sağlamış, ne istediğini bilen, amaç ve hedeflerini açıkça ortaya koyabilen bir İslam gençliği yetişmesine katkı sunmak istiyoruz.

Okuyan, eleştiren, istişare edebilen ve tarihi kültürümüzü inançlarımızı ve değerlerimizi özümsemiş ve bu anlayışla değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduran bir gençliğin yetişeceği hayali ve ümidini taşımaktayız. “Amasız” ve “fakatsız” gençlerimiz adına yapılabilecek, çözüme kavuşturulabilecek tüm sorunların tespit ve doğru teşhis edilebilmesi için tüm kamu kurumları ve STK temsilcileri ile birlikte bir Gençlik Vizyonu ortaya koymak istiyoruz.

Yapılan çalışmalar sonucunda profesyonel bir ekip tarafından bildirge oluşturacağız. Hazırlanan bildirge, kitap şeklinde basılacak ve genç katılımcıların yaşadığı deneyim, programlara katılamayanlarla da paylaşılmışa açılacaktır. Bildirgeden basılan raporu ülkemizdeki STK’lar, sendikalar, siyasi parti temsilcilikleri, yerel yönetimler, Diyanet İsleri başkanlığımız, Gençlik ve Spor bakanlığımız ve Cumhur başkanlığımıza gönderilmesini hedeflemekteyiz.

Böylece Çalıştay gençlerin fikirlerini etkili ve yetkili mecralara bizzat aktif olarak sunmalarını sağlayan bir iletişim kaynağı oluşturacaktır.Böyle güzel bir organizasyona öncülük eden UMAD Gençlik Komisyonumuza ve UMAD üyesi destekçi STK’larımıza çok teşekkür ederiz.