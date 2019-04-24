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Seçim 2019 Sayfası

'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tanrı Dağları'nda uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, destek geldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:31
'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un geçtiğimiz günlerde gittiği Kazakistan’ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları’nda uluması çok konuşulmuştu...

Gazeteciler Enginyurt'u sordu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı.Burada gazetecilerle sohbet eden Bahçeli'ye Enginyurt'un uluma videosu  soruldu.

"Siz de olsanız ulursunuz"

MHP lideri, gazetecilere "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:31
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  6. Devlet Bahçeli
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