'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tanrı Dağları'nda uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a, destek geldi.24 Nisan 2019 Çarşamba 09:31
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un geçtiğimiz günlerde gittiği Kazakistan’ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları’nda uluması çok konuşulmuştu...
Gazeteciler Enginyurt'u sordu
MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı.Burada gazetecilerle sohbet eden Bahçeli'ye Enginyurt'un uluma videosu soruldu.
"Siz de olsanız ulursunuz"
MHP lideri, gazetecilere "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz" cevabını verdi.
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