Ulusoy konkordato ilan etti

Konkordato isteyen şirketler arasına Ulusoy Ulaşım da katıldı. Geçen ay 600 otobüsü bulunan Pamukkale Turizm’in konkordato ilan etmesinin ardından 320 araçlık filosuyla yolcu taşıyan Ulusoy Ulaşım da konkordato ilan etti. Ulusoy Ulaşım, 1 Kasım itibarıyla tüm Türkiye’deki şehiriçi servis hizmetini de kaldırmıştı.

Mahkeme, şirketin başvurusunun ardından 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkarılan karara göre şirkete Evren Kılıçoğlu, Yasin Doğan, Sabit Selman Tünal konkordato komiseri olarak atandı.