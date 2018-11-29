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Ulusoy konkordato ilan etti

1 Kasım itibarıyla Türkiye’deki şehiriçi servis hizmetini kaldıran, filosunda 320 araç bulunduran Ulusoy Ulaşım konkordato ilan etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:58
Ulusoy konkordato ilan etti

Konkordato isteyen şirketler arasına Ulusoy Ulaşım da katıldı. Geçen ay 600 otobüsü bulunan Pamukkale Turizm’in konkordato ilan etmesinin ardından 320 araçlık filosuyla yolcu taşıyan Ulusoy Ulaşım da konkordato ilan etti. Ulusoy Ulaşım, 1 Kasım itibarıyla tüm Türkiye’deki şehiriçi servis hizmetini de kaldırmıştı.

Mahkeme, şirketin başvurusunun ardından 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkarılan karara göre şirkete Evren Kılıçoğlu, Yasin Doğan, Sabit Selman Tünal konkordato komiseri olarak atandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:58
  1. Konkordato
  2. Ulusoy Ulaşım
  3. Pamukkale Turizm
  4. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
  5. Evren Kılıçoğlu
  6. Yasin Doğan
  7. Sabit Selman Tünal

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