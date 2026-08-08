  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzlanda’dan Güney Afrika’ya kadar talep var! Klasik araçların yolu Bursa’dan geçiyor Elektrikli otomobil sahipleri dikkat: Batarya yanarsa ne yapılmalı? Uzmanlar açıkladı Ons altında yeni zirve beklentisi! 6 dev bankadan dikkat çeken tahmin Bu adam gerçekten akıllanmaz! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Endrick şoku! Şaka mı bu? Italiano'nun Sergen Yalçın şaşkınlığı! Rafa Silva, Muci, Djalo ve Agbadou! Sivrisineklerin bazı insanları daha çok ısırmasının nedeni ortaya çıktı
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

Çanakkale’nin Kepez beldesindeki halk plajında denize giren vatandaşlar Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmatla karşılaştı.

#1
Foto - Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

Çanakkale’de halk plajına giden vatandaşların fark ettiği cisim ekipleri harekete geçirdi.

#2
Foto - Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında denize giren vatandaşlar, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi buldu.

#3
Foto - Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, top mermisinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önemli aldı.

#4
Foto - Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan top mermisi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

#5
Foto - Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

#6
Foto - Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
Gündem

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Daltonlar" suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6..
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Yatırımcıların, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerini Fed'..
Murat Ülker: İstikbal göklerdedir
Gündem

Murat Ülker: İstikbal göklerdedir

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker THY’nin tarihin en dolu temmuz ayı rakamlarını açıklayan 1 ayda 9.5 milyon yolcu taşıdığını..
Açık açık dillendirdiler: Dünya nüfusu yarıya indirilmeli!
Gündem

Açık açık dillendirdiler: Dünya nüfusu yarıya indirilmeli!

Sustainable Development dergisinde yayımlanan araştırmada, çevresel baskının azaltılması gerekçesiyle dünya nüfusunun uzun vadede yarıya düş..
Dost ülkede Meclis gerildi: Başbakan'a yumurta attılar
Dünya

Dost ülkede Meclis gerildi: Başbakan'a yumurta attılar

Dost ve kardeş ülke Kosova'da Başbakan Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda yumurta atıldı.
Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar
Gündem

Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar

Tekirdağ’da parti teşkilatlarını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23