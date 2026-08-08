Plajda gördüklerine inanamadılar! Kumların arasından top mermisi çıktı
Çanakkale’nin Kepez beldesindeki halk plajında denize giren vatandaşlar Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmatla karşılaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çanakkale’nin Kepez beldesindeki halk plajında denize giren vatandaşlar Çanakkale Savaşları’ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmatla karşılaştı.
Çanakkale’de halk plajına giden vatandaşların fark ettiği cisim ekipleri harekete geçirdi.
Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında denize giren vatandaşlar, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, top mermisinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önemli aldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan top mermisi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23