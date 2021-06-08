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Teknoloji Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri tamamen çöktü
Teknoloji

Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri tamamen çöktü

Financial Times, New York Times ve Bloomberg News dahil olmak üzere çok sayıda haber kuruluşunun web sitelerinde dünya genelinde çökme yaşandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:58:00 - 2021-06-08 14:01:38
Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri tamamen çöktü

Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldiği belirtildi.

Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyuruldu.

Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor.

Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar, CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşıyor.

Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyorken, Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor.

Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

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