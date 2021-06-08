Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri tamamen çöktü

Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldiği belirtildi.

Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyuruldu.

Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor.

Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar, CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşıyor.

Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyorken, Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor.

Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.