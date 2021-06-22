  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Belçika'da başkasının Kovid-19 testiyle seyahat etmeye çalışan şahısa soğuk duş
Kuru meyve ihracatında 848 milyon dolar gelir elde edildi
BM'den Filistin için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı
Beykoz'da kaza: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Teknoloji Uluslararası Uzay İstasyonuna mürekkep balıkları yollanacak
Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonuna mürekkep balıkları yollanacak

Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 21:30:00 -
Uluslararası Uzay İstasyonuna mürekkep balıkları yollanacak

Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.

Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı Jamie Foster, mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." dedi.

Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay