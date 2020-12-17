Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Ortadoğu'da yüksek öğrenimde "rehber ülke" olduğunu söyledi

ERBİL (AA) - Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Türkiye'nin Irak'ta ve Ortadoğu genelinde akademik, kültürel ve sosyolojik yapının küreselleşmesine büyük katkı sunduğunu, yüksek öğrenimde rehber ülke konumunda olduğunu belirtti.

Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IUC'nin Irak'taki temasları ve Türkiye'nin bu ülkeye yüksek eğitim konusundaki katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak'taki devlet üniversitelerin tamamına yakınının IUC üyesi olduğunu kaydeden Azizoğlu, Türkiye'nin bu coğrafyada her alanda olduğu gibi yüksek öğretimde de üniversitelere çok yüksek katkılar sunduğunu söyledi.

Azizoğlu, üniversite yönetimlerinin sıkıntıları ya da Türkiye ile akademik iş birlikleri konusunda, IUC'ye üye üniversitelerin ev sahipliğinde Ankara, Bağdat ve Erbil'de çalıştaylar düzenleme projesi geliştirdiklerini kaydetti.

IUC Başkanı, "Çalıştayların ilkinin 30 Ağustos'ta Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılmasını planlıyoruz. İkincisini Bağdat ya da Erbil'de 2021'in Kasım ya da Aralık ayında icra etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 200 rektörün katılacağı bu çalıştaylara, Türkiye ve Irak Dışişleri Bakanları ile ilgili Yüksek Öğretim Bakanları ve kurum başkanlarının da davet edileceğini aktaran Azizoğlu, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

Irak'taki temasları hakkında bilgi veren Azizoğlu, şunları söyledi:

"Coğrafyanın kadim ülkesi olan, tarihsel dokusunu her zaman koruyan, her alanda sahip olduğu tüm kudreti, gücü paydaşı olduğu komşularıyla paylaşan Türkiye'nin bir bireyi ve IUC Başkanı olarak ben de bize üye olan üniversite rektörleriyle toplantılar yaptım bu bölgede. Arap üniversite rektörleri Erbil'e yoğun bir şekilde gelip görüşmeler yaptılar benimle. Sayın Başkonsolosumuz Hakan Karaçay Beyefendi'nin katılımıyla resmi görüşmeler yaptık bakanlar ve ilgili kurumlarla."

- "Türkiye'nin katkılarını çok büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar"

"Türkiye'nin bu coğrafyadaki (Irak) akademik çalışmaları, aslında kader olarak gördüğümüz bu coğrafyadaki akademik, kültürel ve sosyolojik yapının küreselleşmesine de büyük katkı sunuyor." diyen Azizoğlu, bu coğrafyadaki üniversite rektörlerinin ve görüştüğü yetkililerin, Türkiye'nin bu katkılarını çok büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin bir yanıyla bakıldığında İslam coğrafyasına bakan bir yönü olduğunu belirten IUC Başkanı, "(Türkiye) Aynı kültür, değer, kavram, inançları paylaştığımız ve paydaşı olduğumuz bu coğrafyada bütün üniversitelerin ya da etken olan diplomasinin, siyasetin, ekonominin ve halkların gözünün üstünde olduğu bir ülke." diye konuştu.

Azizoğlu, aynı zamanda, Türkiye'nin bir Avrupa ve NATO ülkesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin modern dünyanın saygın bir ülkesi olduğuna ve Türkiye'nin bu coğrafyada yüksek öğretimde rehber ülke olduğuna dikkati çekti.

IUC'nin 29 ülkede üniversite üyeleri olduğunu belirten Azizoğlu, IUC'nin Yönetim Kurulu, Akademik Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu'nda 86 rektörün görev aldığını ve bunların yüzde 80'inin farklı ülkelerden rektörler olduğunu ifade etti.