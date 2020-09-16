  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde yarışan filmler Nevşehir Kalesi'nde gösterime sunuldu
Aktüel

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde yarışan filmler Nevşehir Kalesi'nde gösterime sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:31:50 -
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde yarışan filmler Nevşehir Kalesi'nde gösterime sunuldu

,NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" kapsamında tarihi Nevşehir Kalesi'nde film gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren festival Nevşehir Kalesi'ndeki etkinlikle devam etti.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu programda, festivale katılan kısa metrajlı filmler surlara yerleştirilen dev ekrandan izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla az sayıda konuğun katıldığı programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, festivalin Kapadokya bölgesinin dünya çapında daha tanınır hale gelebilmesi adına önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kapadokya bölgesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki eşsiz turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Arı, "Bu yıl Kapadokya'da ilki düzenlenen festivale 45 ülkeden 350 film katıldı. Jürinin değerlendirmesinin ardından ödül alacak yapım sahiplerini şimdiden tebrik ediyorum. Festival, pandemi kurallarına uygun olarak ciddi önlemler altında gerçekleştiriliyor. Uluslararası Turizm Filmleri Festival Komitesine ve aramızda bulunan değerli üye ülke başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de programda birer selamlama konuşması yaptı.

Türkiye tanıtım filminin seyredilmesinin ardından etkinliğin ilk günü sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

15 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha korona..
Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu
Dünya

Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile ihanet anlaşması öncesi görüşen BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı