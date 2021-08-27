Uluslararası toplumdan Kabil'deki saldırılara kınama

Katar, Ürdün, İspanya, Fransa ve Ukrayna, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıları kınadı. Es-Safedi, terörün “küresel çabaların sürdürülmesini zorunlu kılan tehlikeli bir tehdit olmaya devam ettiğini” ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, Kabil havaalanında bugün yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor. En derin dayanışmamız kurbanlarla." ifadelerini kullandı. Kabil'den Afgan vatandaşlarının Madrid'e getirilmesine devam edildiğini, bugün de iki uçakta 241 kişinin getirildiğini kaydeden Sanchez, "En fazla kişiyi tahliye edebilmek için çalışıyoruz. Özellikle zor olan bugünde Afganistan'dan tahliyeler için büyük bir çaba gösteren tüm çalışanları kutluyorum. Uluslararası toplum, Afgan halkının haklarını ve onurunu güvence altına alarak, onların yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı kınadı.

Elysee sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının saldırının Amerikan ve Afgan kurbanlarının ailelerine başsağlığı dilediği, yaralılara desteğini ilettiği belirtildi. Macron’un tahliye operasyonlarını yürütenlerin kahramanlığını saygıyla selamladığı aktarılan açıklamada, “Fransa tahliyeleri tamamlayacak ve tehdit altındaki Afganlar için uzun vadeli insani eylem ve koruma sağlayacak.” denildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sonrası ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e başsağlığı dilediğini, terörden kaçmaya çalışanlara yardım ederken hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleri ve sevdiklerinin acısını paylaştığını belirtti. Parly, “Fransa ABD’nin yanındadır.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine ve ABD ile Afganistan halkına taziyelerini sundu, yaralılara acil şifalar diledi. Zelenskiy, saldırının korkunç olduğuna ve Afganistan'daki tüm tarafların terörizmi kınaması gerektiğine dikkati çekerek "Yardıma ihtiyacı olanları tahliye etmek için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesini yaptı.