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Sağlık Uluslararası STK'ler, İslamofobo'yi körükleyen Fransa'yı BM'ye şikayet etti
Sağlık

Uluslararası STK'ler, İslamofobo'yi körükleyen Fransa'yı BM'ye şikayet etti

Uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), Hz. Peygambere hakaret karikatürlerine destek veren Macron'un Fransa'da İslamofobi'yi körüklediği gerekçesiyle Fransa yönetimini BM'ye şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:14:00 -
Uluslararası STK'ler, İslamofobo'yi körükleyen Fransa'yı BM'ye şikayet etti

Uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), İslamofobi'yi ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı artırdığı gerekçesiyle Fransa yönetimini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

13 ülkeden 36'dan fazla STK, Fransa'nın, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına verdiği desteği ve tartışmalı ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısını BM İnsan Hakları Konseyi'ne taşıdı.

İslamofobi'yi körükleyen Fransa'yı BM'ye şikayet ettiler

Şikayetçi olan imzacı kuruluşlardan CAGE'den yapılan açıklamada, Fransa'nın İslamofobi'yi körüklediği ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Fransız hükümetinin eylemlerinin, İslam peygamberine yönelik hakaret içeren karikatürlerin basılmasına zımnen destek niteliğinde olduğu belirtildi.

Fransa devletinin İslamofobik politikalarının giderek genişletildiği kaydedilen açıklamada, bu politikaların sonlandırılması istendi.

Fransa Müslümanların onurunu zedeliyor

Şikayette, İslamofobik eylemlere maruz kalan kişilerin tanıklıklarına yer verilerek, bu eylemlerin Müslümanların onurunu zedelediği ve temel haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

STK'ler, Fransa'nın ayrılıkçılıkla mücadele yasa tasarısı olarak bilinen tasarıyı geri çekmesini, ayrımcılığı yasaklayan kanunlar çıkarmasını ve de ülkede dine dayalı hoşgörüsüzlükle mücadele için tüm önlemlerin alınmasını talep etti.

 

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