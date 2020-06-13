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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek'in "en iyi özel üniversitesi" seçildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:13:26 -
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek'in "en iyi özel üniversitesi" seçildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), üçüncü kez ülkedeki "en iyi özel üniversite" seçildi.

Webometrics sıralamasına göre, Bosna Hersek'teki "en iyi özel üniversite" unvanını bu yıl da koruyan IUS, ülkedeki tüm üniversiteler arasında ise dördüncü sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, IUS'un, Webometrics tarafından yapılan değerlendirmenin sonuçlarına göre Bosna Hersek'teki 47 yüksek öğretim kurumu arasında "en iyi özel üniversite" seçilmesinin gurur verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, değerlendirmenin, IUS'un eğitim kalitesi, modern donanım ve eğitim metotları konusundaki gelişiminin göstergesi olduğu kaydedildi.

IUS'un salgın döneminde de eğitim sürecine başarılı bir şekilde devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Bosna Hersek'te uzaktan eğitimin yapıldığı ilk üniversitelerden biri olduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Çifte Diploma Programı başlatan IUS, 5 fakültede 21 lisans ve 35 lisansüstü programda eğitim imkanı sunuyor.

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