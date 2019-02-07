Uluslararası Sanayi Fuarı Tanıtım Toplantısı

İSTANBUL (AA) - DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Cengiz Gül, "Hedefimiz Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmini, gelecek dönemde 100 milyar dolara çıkarmaktır." dedi.

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde, 8-11 Temmuz’da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Sanayi Fuarı’na (INNOPROM 2019), Türkiye, Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilecek. Fuarla eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye-Rusya İş Forumu’nun da düzenlenmesi planlanıyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen INNOPROM 2019 Tanıtım Toplantısı, DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Gül, Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, fuarın operatörlüğünü üstlenen Formika Şirketler Grubu temsilcisi Anton Atroşkin, Ortak Ülke Sorumlu Direktörü Anastasia Boryak ve Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirecek olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri (OAİB) Özkan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.





- "Ticaret hacmimiz henüz yeterli seviyede değil"





DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Gül, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye-Rusya arasında 2012 yılında yakalanan 33 milyar doların üstündeki rekor ticaret hacminde aradan geçen yıllar içerisinde önemli düşüş yaşandığını söyledi.



Son dönemde ikili siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin, ticari faaliyetlere yansıdığını anlatan Gül, 2017 yılı sonu ikili ticaret rakamlarına göre, Türkiye'nin Rusya’ya ihracatının 2,7 milyar dolar, ithalatının ise yaklaşık 19,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.



Gül, 2018 yılı sonu ikili ticaret rakamlarına göre, Türkiye'nin Rusya’ya ihracatının 3,4 milyar dolar, ithalatının 21,9 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, toplam ticaret hacminin yaklaşık 25,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktardı.



Tanıtım toplantısıyla amaçlarının INNOPROM Fuarı'nın Türk iş dünyası temsilcilerine daha iyi tanıtılması ve Türk iş adamı katılımının artırılması olduğunu belirten Gül, "Biz bu tür çalışmalara daha çok önem vermeliyiz. Ticaret hacmimiz henüz yeterli seviyede değil. Hedefimiz Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmini, gelecek dönemde 100 milyar dolara çıkarmaktır." diye konuştu.



Gül, DEİK olarak gelecek 6 ay içinde Rus pazarını tanıtmaya yönelik iş forumu, seminerler gibi birçok program gerçekleştireceklerini bildirdi.





- "2019'da Türk-Rus ilişkilerinde ileri doğru ivmelenme gerçekleşecek"





Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin de 2019 yılında Türk-Rus ilişkilerinde büyük gelişmeler ve etkinliklerin iş adamlarını beklediğini ifade etti.



INNOPROM’un söz konusu etkinliklerde özel bir yeri olduğunun altını çizen Gaşigullin, "Türkiye, bu yıl fuara ortak olarak katılacak. Bu bizim için bir onurdur. 2018 yılı Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret açısında iyi bir yıl oldu. Kültürel ilişkilerimiz de gelişti. 2019 yılı da Türk-Rus ilişkilerinde ileri doğru ivmelenmenin gerçekleşeceği bir yıl olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Gaşigullin, fuarın yapılacağı Yekaterinburg şehrinin Türkiye açısında önemli bir bölge olduğunu belirterek, Türkiye’nin Yekaterinburg’da fahri konsolosluğu olduğunu kaydetti.



İstanbul’dan Yekaterinburg’a doğrudan uçak seferleri olduğunu anımsatan Gaşigullin, "Türk heyetinin fuara katılımının, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandıracağına inanıyoruz. Fuara paralel olarak Türkiye-Rusya İş Forumu da gerçekleştirilecek. Rusya’da 2 binden fazla Türk şirketi çalışıyor. Türk iş adamlarının 10 milyar dolardan fazla Rusya’da yatırımları var. şeklinde konuştu.



Gaşigullin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verildiğini anımsattı.







- "INNOPROM, Rusya pazarına girmede büyük bir anahtar"





Formika Şirketler Grubu Temsilcisi Anton Atroşkin ise fuarın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceklerini belirterek, etkinliğin Avrasya bölgesi için önemli bir fuar olduğunu söyledi.



Fuara siyasi düzeyde de büyük bir katılım olduğunu dile getiren Atroşkin, 600’den fazla şirketin fuara katılacağını belirterek, katılımcıların 3’te 2’sinin yabancı şirketler olduğunu vurguladı.



Atroşkin, 107 farklı ülkeden yabancı katılımcıların fuara geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca standı olmayıp alıcı olarak gelecek şirketler de var. 55 bin metrekarelik büyük bir alanda gerçekleşecek. Networking buluşmalarının dışında da pek çok etkinlik gerçekleşecek. Türk iş adamlarının fuarlara ciddi bir katılım gösterdiğini biliyoruz. Fuarda, metal işleme, endüstriyel otomasyon, petrol ve gaz sektöründeki makineler gibi bölümler bulunacak. Bu konularda büyük Türk şirketleri olduğunu biliyoruz. Bu şirketleri, sizin de yardımınızla fuara çekebileceğiz. Bu yıl Türkiye’nin fuara ortak olması çok önemli. Pek çok Rus şirketi, Türklerle çalışıyor. Bu temasları daha da yoğunlaştırmalıyız. İmalat ve sanayi alanında da ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. INNOPROM’a ortak olan ülkeler, bir sonraki yıllardaki fuarlara da katıldılar, fuardan birçok ticari çıkar elde ettiler.

INNOPROM, Rusya pazarına girmede büyük bir anahtardır."





















