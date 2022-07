Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si Yozgat'ta başladı

Oktay ile Kasapoğlu, Saklı Bahçe Çekerek Rafting Alanı'nda düzenlenen ve 5 ülkeden 38 takım ile çok sayıda sporcunun katıldığı Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinde sporcuların seremonisini takip etti.

Sporcularla ve hakemlerle sohbet eden Oktay ile Kasapoğlu, daha sonra parkurda rafting yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, buradaki konuşmasında, muhteşem bir parkurda, uluslararası bir turnuvayı takip etmek için alana geldiklerini söyledi.

Örnek olacak bir rafting parkuru oluşturulduğuna dikkat çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Orta Anadolu'nun merkezindeki bir yeri turizme açma ve aynı zamanda da uluslararası müsabakaların yapılabildiği bir alan oluşturma arzumuz vardı. Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve yine federasyonumuz son derece yakın çalıştılar. Bizlere çok ciddi destek verdiler. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Yine yereldeki tüm birimlerimiz ve DSİ başta olmak üzere Çekerek Barajı etrafında, belki muhtemel barajlarımızda da örnek olacak şekilde bir rafting parkuru oluşturulmuş durumda. 850 metre uzunluğunda ama doğal uzunluğuna baktığımızda 4,5 kilometrelik bir rafting alanı."

Oktay, 38 takımın yarıştığı bir müsabakayı izlediklerini, 4 ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden takımların müsabakada yer aldığını dile getirdi.

"Muhteşem bir ekosistem oluşturuldu"

Alanın hem turizm boyutunda hem de uluslararası sporların geliştirilmesi anlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Gençlik Spor Bakanı'mızın da bize ifade ettikleri husus, buranın sürekli değerlendirileceği şeklinde. Bundan duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum. Türkiye'de sporun altyapısı her alanda gelişiyor. Rafting alanında da gelişmemesi mümkün değil. Zaten bunu elde ettiğimiz başarılarla, aldığımız madalyalarla her alanda görüyoruz. İnşallah bu daha da artmaya devam edecek. Rafting bunlardan birisi ve bugün bu amaçla buradayız. Bu vesileyle yine muhteşem bir lavanta adamız oluştu. Burada millet bahçemiz ve tıbbi aromatik bitkilerle birlikte lavantanın endüstriyel boyuta dönüştürüldüğü muhteşem bir ekosistem oluşturuldu."

Vatandaşları merkeze davet eden Oktay, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kasapoğlu: "Ciddi projelerimiz var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu'nun kalbi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sporun güzelliğine, aydınlığına şahit olduklarını aktardı.

Yapılan parkurun bir hikayesi olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bu günlere gelmesinde tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın büyük katkıları ve öncülüğü var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli milletvekillerimize, yerel yönetimlerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza iş birlikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda iddiasının olduğunu vurgulayarak, "Sporda da geçtiğimiz günlerde Akdeniz Oyunları'nda, geçtiğimiz yıl olimpiyatlarda, her alanda iddiamızı taçlandırarak devam ettiriyoruz. Kış sporları, su sporları, diğer branşlar, hem altyapı hem sporcu envanteri hem lisanslı sporcu sayısı, Türkiye'nin her tarafında büyüyerek, güçlenerek gelişiyor." diye konuştu

Yozgat'ın sporda marka şehir olma noktasında emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Kasapoğlu, "Ciddi projelerimiz var ve en yenisini, Türkiye'nin Orta Anadolu'daki ilk ve tek rafting parkurunu hizmete aldık. Burada diğer imkanlarımız var. Fitness ve bungalov evleriyle bir gençlik kampına dönüştürüyoruz burayı. Uluslararası alanda spor merkezi, bir uluslararası turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapıyor. Çok anlamlı bir gelişme olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, 300'den fazla sporcunun katılımıyla güzel bir organizasyon olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sporun birleştirici ruhunu görüyoruz. Çekerek'ten, ilçelerimizden yeni sporcuları her branşta yetiştirdiğimiz gibi, raftingde de güzel gelişmelere şahit olacağız. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize, sporcularımıza, değerli halkımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki bu umudu, bu sevgiyi, spor aşkını birlikte büyüteceğiz. Bunun için her türlü imkan, her türlü altyapı ve ilgi var. Ben tesisimizin ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından stantları gezen Oktay ve Kasapoğlu, girişimci kadınların yaptığı lavanta ürünlerini inceledi.

Bakan Kasapoğlu'na yöresel Çekerek Evi'nin minyatürü, eşine de ametist taşından yapılan kolye hediye edildi.