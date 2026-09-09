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Aktüel Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı Sakarya'da 9. kez açıldı, 150 firma katıldı
Aktüel

Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı Sakarya'da 9. kez açıldı, 150 firma katıldı

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Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı Sakarya'da 9. kez açıldı, 150 firma katıldı

Sapanca Kırkpınar Sahili'ndeki fuarda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, süs bitkileri ihracatının 2025'te 160 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9. kez kapılarını açtı. Sapanca Kırkpınar Sahili'ndeki 60 bin metrekarelik alanda kurulan fuarda 150 firma; süs bitkisi, peyzaj, bahçe sanatları ürünleri ve ekipmanlarını sergiledi.

Açılış törenine protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı, fuar kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Stantları dolaşan vatandaşlar ürünler hakkında bilgi edindi.

Alemdar: İlimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üretimin desteklenmesini hedeflediklerini belirtti. Alemdar, "Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye ve millete adamış olması, bu milletin yarınlarına eser bırakmak üzere değişimin dönüşümün öncülüğünü yapan bir liderle çalışmış olmanın heyecanı ile bizde her geçen gün ilimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz" dedi.

9 yıldır devam eden Anatolia Dış Mekan Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Fuarı'nın da bu maksatla kurulduğunu söyleyen Alemdar, "Bir taraftan üretimin desteklenmesi, diğer taraftan üretilenin daha iyi yerlerde ve imkanlarda değerlendirilmesini planlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Süs bitkileri ihracatı 2025'te 160 milyon dolara çıktı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Türkiye'de 6 bin 500 hektarlık alanda yılda yaklaşık 2 milyar adetlik üretim gücüne ulaşıldığını belirtti. Polat, 2025 yılında ihracatın 160 milyon dolar seviyesine çıkarılarak net ihracat konumunun güçlendirildiğini açıkladı.

Polat, sektörü "yüksek katma değer" ve "kırsal kalkınmanın dinamosu" olarak tanımladı: "En önemlisi de 500 bin ailemizin aşıdır, işidir, geleceğidir."

Dünyada 30 milyar doları bulan bir süs bitkileri pazarı bulunduğunu aktaran Polat, mevcut rakamların kendileri için yeterli olmadığını vurguladı: "Bu pazardan aldığımız binde 5'lik pay, taşıdığımız muazzam potansiyelin henüz başlangıcında olduğumuzu gösteriyor." Polat, lojistik gücü, soğuk zincir altyapısını ve ürün kalitesini artırarak "Türk imzasını dünya pazarlarına çok daha güçlü bir şekilde atacağız" dedi.

Fuarın ihracatta sinerji oluşturacağını ifade eden Polat, çok sayıda ülkeden gelen alım heyetleri ile 30 bini aşkın ziyaretçinin ortaya çıkaracağı tabloyu "bu hedefimize giden yolda çok kritik bir eşik" sözleriyle değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 136 fidanlıkta yıllık 500 milyon fidan üretim kapasitesi bulunduğunu, bu türlerin bir kısmının süs ve peyzaj bitkilerinden oluştuğunu aktaran Polat, bin 100'den fazla türde fidan yetiştirdiklerini söyledi. Polat'a göre her bir fidan "daha dirençli ormanlar, daha yaşanabilir şehirler, güçlenen ekosistemler ve gelecek nesillere bırakılacak daha yeşil bir Türkiye demektir".

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