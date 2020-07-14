  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Uluslararası Paten Birliği çevrim içi düzenlediği toplantıda alınan kararları açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:12:02 -
Uluslararası Paten Birliği çevrim içi düzenlediği toplantıda alınan kararları açıkladı

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından çevrim içi yapılan toplantıda alınan kararları duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve ertelenen organizasyonların düzenleneceği tarihlerin ve bazı kararların ISU tarafından çevrim içi düzenlenen toplantıda belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kısa Mesafe Sürat Pateni Avrupa Şampiyonası'nın Polonya'nın Gdansk kentinde 15-17 Ocak 2021 tarihlerinde düzenleneceği aktarılırken, iptal edilen Artistik Buz Pateni 2020 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanan sporculara ise 2021 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı verildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı