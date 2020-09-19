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Spor Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı başladı
Spor

Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:28:30 -
Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı başladı

ANTALYA (AA) - Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Yaklaşık 250 sporcunun katıldığı organizasyon, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş tarafından başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, Kaş ve Seydikemer Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen yarış, iki gün, iki etap olarak yapılacak.

Kadınlar ve erkeklerde toplamda 18 kategoride yapılan yarışın ilk günü Antalya, ikinci günü ise Muğla'da gerçekleşecek.

Sporcular, ilk gün 81 kilometrelik Kaş-Patara, ikinci gün ise 71 kilometrelik Patara-Seydikemer etabında mücadele edecek.


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