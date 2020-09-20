  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı
Spor

Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:31:20 -
Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı

MUĞLA (AA) - Antalya ile Muğla arasında düzenlenen Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon tamamlandı.

Etkinliğin ikinci gününde Letoon Antik Kenti önünde verilen startta sporcular, 71 kilometrelik Patara-Seydikemer etabında mücadele etti.

Seydikemer merkezinde son bulan yarışın ödül törenine, Seydikemer Kaymakamı Ahmet Güneri, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, sporcular ile yakınları katıldı.

İkinci etap sonucunda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler genel klasman

1- Mehmet Kanat

2- Ramazan Yılmaz

3- Erkan Güngör

- Kadınlar genel klasman

1- Esra Kürkcü Akgönül

2- Keziban Koyun

3- İrem Harika Tıkıroğlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e başvuruların rekor kırdığını açıkladı...
Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması
Gündem

Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Müge Anlı’nın programında gündeme gelen Aleyna Çakır cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, delillerin..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı