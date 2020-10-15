  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nden ekonomik toparlanma için destek vurgusu
Ekonomi

Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nden ekonomik toparlanma için destek vurgusu

42. Uluslararası Para ve Finans Komitesi Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı - Bildiriden: - "Toparlanmayı desteklemek için krizin farklı aşamalarına ve ülkeye özgü koşullara göre hazırlanmış olağanüstü ve çevik politika müdahalemizi sürdüreceğiz" - "Güveni, istihdamı ve büyümeyi yeniden sağlamak için tüm mevcut politika araçlarını kullanmayı taahhüt ediyoruz" - "Para politikaları, merkez bankalarının yetkileri doğrultusunda destekleyici olmaya devam etmeli"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:00:29 -
Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nden ekonomik toparlanma için destek vurgusu

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), ekonomik toparlanmayı desteklemek için politika müdahalelerini sürdüreceklerini bildirdi.

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen 42. IMFC Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Olağanüstü makroekonomik politika tedbirleriyle desteklenen küresel ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiğine işaret edilen bildiride, "Pandeminin yayılmaya devam etmesi nedeniyle toparlanma kısmi, düzensiz ve belirsiz." denildi.

Bildiride, krizin küresel ekonomi üzerinde uzun süreli izler bırakma tehdidi olduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Toparlanmayı desteklemek için krizin farklı aşamalarına ve ülkeye özgü koşullara göre hazırlanmış olağanüstü ve çevik politika müdahalemizi sürdüreceğiz. Güveni, istihdamı ve büyümeyi yeniden sağlamak için tüm mevcut politika araçlarını kullanmayı taahhüt ediyoruz. En kırılgan ülkelere ve insanlara yardım etmeye hazırız. Pandeminin üstesinden gelmenin ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemenin anahtarı olan herkes için adil ve uygun fiyatlı erişimi desteklemek amacıyla Kovid-19 teşhisi, tedavileri ve aşılarının araştırılmasını, geliştirilmesini, üretimini ve dağıtımını hızlandırmak için uluslararası iş birliği ihtiyacının altını çiziyoruz."

Para politikalarının merkez bankalarının yetkileri doğrultusunda destekleyici olmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, finansal istikrara yönelik kırılganlıklar ve risklerin izlemeye ve gerektiğinde bunlarla mücadele edilmeye devam edileceği aktarıldı.

Bildiride, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme için gerekli çabaların sürdürüleceği belirtilerek, büyüme, istihdam ve verimliliği artırmaya yönelik yapısal reformların ilerletileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
Yunanistan'ın propagandasına görüntülü cevap!
Gündem

Yunanistan'ın propagandasına görüntülü cevap!

Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izleme yaptığı öne sürülen Yunan denizaltıları Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafın..
Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı
Korona Virüs

Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı

Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, koronavirüs sonrası normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda Pollar..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay