Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nden ekonomik toparlanma için destek vurgusu

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), ekonomik toparlanmayı desteklemek için politika müdahalelerini sürdüreceklerini bildirdi.

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen 42. IMFC Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Olağanüstü makroekonomik politika tedbirleriyle desteklenen küresel ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiğine işaret edilen bildiride, "Pandeminin yayılmaya devam etmesi nedeniyle toparlanma kısmi, düzensiz ve belirsiz." denildi.

Bildiride, krizin küresel ekonomi üzerinde uzun süreli izler bırakma tehdidi olduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Toparlanmayı desteklemek için krizin farklı aşamalarına ve ülkeye özgü koşullara göre hazırlanmış olağanüstü ve çevik politika müdahalemizi sürdüreceğiz. Güveni, istihdamı ve büyümeyi yeniden sağlamak için tüm mevcut politika araçlarını kullanmayı taahhüt ediyoruz. En kırılgan ülkelere ve insanlara yardım etmeye hazırız. Pandeminin üstesinden gelmenin ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemenin anahtarı olan herkes için adil ve uygun fiyatlı erişimi desteklemek amacıyla Kovid-19 teşhisi, tedavileri ve aşılarının araştırılmasını, geliştirilmesini, üretimini ve dağıtımını hızlandırmak için uluslararası iş birliği ihtiyacının altını çiziyoruz."

Para politikalarının merkez bankalarının yetkileri doğrultusunda destekleyici olmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, finansal istikrara yönelik kırılganlıklar ve risklerin izlemeye ve gerektiğinde bunlarla mücadele edilmeye devam edileceği aktarıldı.

Bildiride, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme için gerekli çabaların sürdürüleceği belirtilerek, büyüme, istihdam ve verimliliği artırmaya yönelik yapısal reformların ilerletileceği kaydedildi.