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Spor

Uluslararası Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu, ilk kez on-line yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:15:07 -
Uluslararası Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu, ilk kez on-line yapıldı

ANKARA (AA) - Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Genel Kurulu, tarihinde ilk kez on-line gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında on-line düzenlenen genel kurula rekor katılım sağlandığı belirtildi.

İlk kez uzaktan erişimle tamamlanan genel kurulda, IOF tüzüğünde gerekli görülen değişikliklerin yapıldığı, üye olan ve üyelikleri düşürülen ülkelerin belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca üye aidatlarının belirlendiği, yönetim kurulunda görev süresi dolan üyelerin yerine gelecek üyeler için seçim yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, genel kurulda iki önemli konunun karara bağlandığı belirtilerek, "Bunlar yönetim kuruluna sporcuları temsilen 1 erkek, 1 kadın üyenin alınması ve elektronik/sanal oryantiring faaliyetlerinin tanınması olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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