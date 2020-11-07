Diyanet İşleri Başkanlığınca, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlediği "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu”, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılacağı açılış oturumuyla başladı..

Hazreti Peygamber'in doğumunun sene-i devriyesini de içine alan hafta münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok etkinlikle beraber “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu” düzenliyor. 2018 yılında “Peygamberimiz ve Gençlik”, 2019 yılında “Peygamberimiz ve Aile” konularının işlendiği sempozyumda bu yıl “Peygamberimiz ve Çocuk” konusu işleniyor.

Türkiye ve yurt dışından çok sayıda ilim adamı, akademisyen ve araştırmacının katılacağı sempozyumda, çocuk konusu Kur'an ve sünnet perspektifinden ele alınıyor. Sempozyum, Covid-19 nedeniyle online ortamda gerçekleştiriliyor.

6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen sempozyumla, çocuk konusunu Kur’an ve sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar ve özellikle Hazreti Peygamber’in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak, Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara yönelik hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Sempozyum sosyal medya araçları üzerinden canlı yayınlanıyor. Katılımcılar, Youtube, Facebook ve Instagram’da ‘mevlidinebihaftasi’ adresinden sempozyumu takip edebiliyor.

10 oturumdan oluşan ve 42 tebliğin sunulacağı sempozyumda, "Kur'an'ın Anlam Dünyasında Çocuk", "Hz. Peygamber'in Çocukluğu ve Çocuk Sahabiler", "Hz. Peygamber'in Çocuklarla İletişimi", "Hz. Peygamber'in Bir Model Olarak Çocuklara Sunulması", "Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in Çocukları Korumaya Yönelik Uygulamaları", "Çocuk Dili ve Edebiyatında Hz. Peygamber", "Çocuklarda Dini Duygu ve Düşünce Gelişimi", "Çocukları Kuşatan Riskler: Tespitler ve Teklifler", "Dijital Çağda Çocuk Olmak" ve "Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuklara Yönelik Hizmetleri" ana başlıkları, bütün yönleriyle ele alınıp müzakere ediliyor.