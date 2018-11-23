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Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru

- Mersin Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ve 100 bin kişinin katılımının hedeflendiği maratonun kayıtları başladı

23 Kasım 2018 Cuma 15:13
Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru


MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu öncesi kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği himayesinde 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek maraton için hazırlıklar sürüyor.

Bu yıl 100 bin kişinin katılımının hedeflendiği etkinliğe internet üzerinden kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için, "www.mersinmaraton.org" sitesi oluşturulurken, üniversitelerde, alışveriş merkezlerinde ve tren istasyonunda da kayıt standları kuruldu.

Dünyada 5 bin maraton arasında 56. sıraya yerleşerek bronz kategoriye yükselen organizasyonda bu yıl, 42 kilometrelik maraton ve 15 kilometrelik yarı maraton ile 5 kilometrelik halk koşusu düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca, engelli sporcular, özel sporcular ve çocuklar için de koşular yapılacak.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:13
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