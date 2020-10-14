Uluslararası kuruluştan tedirgin eden rapor

Oxfam Intermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, tedbir alınmaz ise pandemiden dolayı 1,1 milyon artabileceği ikazında bulundu.

Kuruluşun İspanya şubesi tarafından yayımlanan raporda, koronavirüs öncesi İspanya'da nüfusun yüzde 20,7'sini kapsayan yoksulluk sınırının altında yaşayanların salgın sonrasında yüzde 23,07'ye çıkabileceği bildirildi.

Salgının ekonomik açıdan binlerce aileyi yoksullaştırdığını ifade eden sivil toplum kuruluşu, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinden özellikle asgari yaşam gelirini artırmasını, iş dünyasında toplumun en fazla etkilenen kısmını oluşturan kadınlar, gençler ve göçmenlere destek olunmasını, sağlık, eğitim ve sosyal korumanın garanti altına alınmasını talep etti.

Oxfam İntermon ayrıca, Dünya Bankasının verilerine göre, dünyada 20 sene sonra ilk defa aşırı yoksulluğun artacağını ve bu yıl 115 milyon kişinin daha aşırı yoksullar arasına gireceğini belirtti.

Raporda Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Afganistan, Nijerya, Güney Sudan ve Somali'de 55 milyondan fazla kişinin açlık riskinde olduğu vurgulandı.