  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uluslararası kuruluştan tedirgin eden rapor
Ekonomi

Uluslararası kuruluştan tedirgin eden rapor

Oxfam Intermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, Dünya Bankasının verilerine göre, dünyada 20 sene sonra ilk defa aşırı yoksulluğun artacağını ve bu yıl 115 milyon kişinin daha aşırı yoksullar arasına gireceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:00:00 -
Uluslararası kuruluştan tedirgin eden rapor

Oxfam Intermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, tedbir alınmaz ise pandemiden dolayı 1,1 milyon artabileceği ikazında bulundu.

Kuruluşun İspanya şubesi tarafından yayımlanan raporda, koronavirüs öncesi İspanya'da nüfusun yüzde 20,7'sini kapsayan yoksulluk sınırının altında yaşayanların salgın sonrasında yüzde 23,07'ye çıkabileceği bildirildi.

Salgının ekonomik açıdan binlerce aileyi yoksullaştırdığını ifade eden sivil toplum kuruluşu, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinden özellikle asgari yaşam gelirini artırmasını, iş dünyasında toplumun en fazla etkilenen kısmını oluşturan kadınlar, gençler ve göçmenlere destek olunmasını, sağlık, eğitim ve sosyal korumanın garanti altına alınmasını talep etti.

Oxfam İntermon ayrıca, Dünya Bankasının verilerine göre, dünyada 20 sene sonra ilk defa aşırı yoksulluğun artacağını ve bu yıl 115 milyon kişinin daha aşırı yoksullar arasına gireceğini belirtti.

Raporda Yemen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Afganistan, Nijerya, Güney Sudan ve Somali'de 55 milyondan fazla kişinin açlık riskinde olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti
Dünya

İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti

Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini işgalden ku..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'Darbe' imalı paylaşımı sonrası AYM'den bir son dakika açıklaması geldi. AYM'den yapılan açıklamad..
Bakan Bekir Pakdemirli’den yerli traktör açıklaması! Seri üretim başlıyor
Teknoloji

Bakan Bekir Pakdemirli’den yerli traktör açıklaması! Seri üretim başlıyor

Akıllı Tarım Kent projesinin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü, seri üretime h..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay