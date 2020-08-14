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Aktüel

Uluslararası Kriz Grubu: Etiyopya'daki seçim krizi çatışma riskini artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:35:12 -
Uluslararası Kriz Grubu: Etiyopya'daki seçim krizi çatışma riskini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kriz Grubu, Etiyopya'da federal hükümet ve Tigray eyaleti arasında yaşanan seçim krizinin ülkedeki çatışma riskini artırdığı uyarısı yaptı.

Uluslararası Kriz Grubu araştırma merkezinin hazırladığı raporda, iktidardaki Refah Partisinin (PP) seçimleri erteleme kararına rağmen Tigray Halkı Kurtuluş Cephesinin (TPLF) eyalette seçimleri düzenleme kararı almasının "hem çatışmayı hem de Tigray eyaletinin ülkeden bağımsızlığını ilan etmesi kararını tetikleyebileceği" ifade edildi.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de iktidara gelmesinden bu yana yeni hükümet ve devlet kurumları üzerinde kontrolünü kaybetmeye başlayan Tigray elitleri arasında bir mücadele başladığı belirtilen raporda, her iki tarafın da birbirini yasa dışı kararlar almakla suçlamasının karşılıklı gerilimi artırdığı kaydedildi.

Raporda, eylül ayında seçimlere gitme kararı alan Tigray eyaletinin her türlü yaptırım ve askeri müdahaleye hazır olduğunu açıklamasına karşın hükümetin yerel eyaletin bütçesinde kesintiye gidebileceği aktarıldı.

"Askeri bir yüzleşme felaket olacaktır." ifadesi kullanılan raporda, böyle bir durumda tüm iç çatışmalara rağmen ayakta kalan ordunun içindeki Tigray kökenlilerin federal hükümetten çok kendi eyaletlerine bağlılık gösterebileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, "Tarafların düşmanlıkları ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor." ifadesine yer verilerek, diyaloğun sürdürülmesinin şart olduğu bildirildi.

Hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ağustos ayındaki genel seçimleri erteleme kararına Tigray eyaleti uymayacağını açıklamıştı.

Eyaleti yöneten Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi, Abiy Ahmed'in Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonu lağvederek kurduğu Refah Partisine de katılmama kararı almıştı.

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