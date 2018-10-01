Uluslararası konferansta canlı vaka sunumu gerçekleştirildi

Dünyanın en önemli karaciğer derneklerinden biri olan Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği (APASL) tarafından düzenlenen kongre, 27-29 Eylül tarihlerinde "Tedaviye Cevap Vermeyenler" başlığıyla Swissotel’degerçekleşti. Kongre, yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla başladı.Kongrenin ikinci gününde; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen ileri endoskopik teknikler canlı olarak yayınlandı.

Dünyanın sağlık alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Asya Pasifik Toplantısında; Karaciğer sirozu, Hepatit B ve C konuları ele alındı. Konferansın en ilgi gören bölümü ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Şentürk ve ekibi tarafından gerçekleştirilen canlı vaka sunumu oldu.

Bezmialem Gastroenteroloji: İleri Endoskopide Dünyada Referans Merkezi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden canlı yayınla konferansın gerçekleştirildiği salona bağlanılarak yapılan sunumunda, endoskopideki en son teknolojiler kullanıldı. Yapılan işlemle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Şentürk:

“İleri GastrointestinalEndoskopi’de dünyadaki öncü merkezlerden biri olan Ünitemiz; yeni teknikleri,sempozyumlar, canlı yayınlar ve kişisel eğitimlerle dünyanın dört bir yanına iletmektedir. Asya pasifik toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz vaka sunumu da bu çalışmalarımızın en somut örneklerindendir” dedi.