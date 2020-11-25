Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye birincisi Tuğçe şampiyonluğu kaptırmak istemiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda, "0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde" şampiyonluğu kazanan Nisan Maya Tunçoğlu, sevincini dile getirdi.

Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tunçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 14 Nisan-1 Haziran arasında yapılan Dünya Klavye Şampiyonas'nda dünya rekoru kırdığını söyledi.

Elde ettikleri şampiyonlukların gurur verici olduğunu ifade eden Tunçoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önceki yarışmada dünya şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beni aramasıyla son derece mutlu ve motive oldum. Bu motivasyonla yeni yarışmalara daha iyi hazırlandım. Çekya'da düzenlenen yarışmada da toplam 12 madalyanın 4'ünü ülkemiz aldı ve takım olarak şampiyon olduk. Takım olarak aldığımız şampiyonluk ve ülkemizin adını dünyaya duyurmak, gurur verici. Bu yarışmada da dünya birinciliği elde ettim ve bu başarıyı kimseye kaptırmak istemiyorum."

- "Pandemi sürecini çok iyi değerlendirdim"

Sandıklı'nın adını, alacağı başarılarla daha da duyurmak istediğini anlatan Tunçoğlu, derslerden kalan vakitlerinde sürekli klavye çalışmaları yaptığını bildirdi.

Arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Tunçoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecini çok iyi değerlendirdim. Okul derslerimi uzaktan takip ettim. Kalan vakitlerimde ise günde en az 1 saat klavye çalışması yaptım. Bu çalışmalarımı hem ana dil hem de 15 ayrı dilde gerçekleştirdim. Arkadaşlarıma tavsiyem, bu süreçte derslerini çok iyi takip edip, kalan zamanlarını da çok iyi değerlendirsinler. Hangi konuda yetenekleri varsa üzerine gitsinler ve çalışmaya devam etsinler."

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 21-24 Kasım'da yapılan ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk takımı, 4 madalya kazanmış, yarışmaya Afyonkarahisar Sandıklı Ortaokulundan katılan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 699 vuruş yaparak "0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde" şampiyonluğu kazanmıştı.