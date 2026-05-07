Uluslararası ilişkilere katkı vermek “GÜZEL” işler yapmaktan geçiyor

ABD’de yaşayan Malatya doğumlu iş insanı Murat Güzel, Amerika’ya lisansüstü çalışma yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla geldiğini hatırlatırken Yüksek lisansını Washington State Üniversitesi’nde Pullman’da ve doktora çalışmalarını Lehigh Üniversitesi’nde Bethlemem’de yaptığına dikkati çekti. Lisansüstünü tamamladıktan sonra kendi işini kurduğunu, organik kuru meyveler, dondurulmuş gıda ve meyve suyu ürünleri tedarik ettiğini belirten Güzel, şunları söyledi: “ Ailemle Washington’da yaşıyorum. Bütün hayatım boyunca ulusal ve eyaletler bazında gönüllülük ve hayır işleri ile uğraştım. Türk Amerikan topluluklarına katkıda bulundum. TASC ve MÜSİAD gibi organizasyonların kurulmasına katılarak destek verdim. Pennsylvania Demokratik Eyalet Komitesi Yeni Amerikalılar Grubu’nun kurucu ve başkanıyım.”

Farkındalık ve katılımcılık çok önemli

Türk- Amerikan toplumunun ABD siyasetine katılımının düşük olduğunu ve genç Türk Amerikalıların siyasete girmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Güzel, “ Amerika’da yaşayan Türk toplumuna katkıda bulunmanın yolunun bu ülkeye katkı vermekten geçtiğini düşünüyorum. Ülkeniz için siyasette sesinizi yükseltmeniz önemli. Hem farkında olmak hem de katılımcı olmak esas. Bir makama seçilmekten ziyade sistem ve olayların farkında olmak önemlidir” yorumunu yaptı.

“Amerika’ya geldiğimde hiçbir şeyim yoktu”

Düşünceleri geniş kitlelere ulaştırmanın, kendisi de bir göçmen olarak bu tarz meseleleri dile getirmenin önemli olduğunu ve Türk Amerikan ilişkilerinde katkıda bulunmanın söz konusu süreçte etkili olduğunu belirten Murat Güzel şöyle devam etti: “ Demokrat Parti’nin hedeflerine olan bağlılığım siyasi tercihte etkili oldu. Partinin büyümesinde aktif rol almam stratejik kampanyalar düzenlenmesine tesir etti. Bu ülkeye geldiğimde hiçbir şeyim yoktu ama bu ülkenin bana sunduğu fırsatlarla yükseldim ve imza attığımız hayır işleriyle de sevilmemizin kapısı aralandı. Bunlardan birisi evsiz barınağı projesi. Pennsylvania’da 400 bin Amerikan vatandaşı olmuş göçen var. Göçmen biri olarak bu tarz projeler benim için çok önemli”

Sosyal ve kültürel katılımı gerekli

“Birçok kişi beni derinden etkiledi. Özellikle annem, babam ve ortaokul öğretmenim” diyen Murat Güzel doğada olabilmenin önemine dikkati çekerken şunlara vurgu yaptı: “ Dağlarda yürüyüş yapmayı, bisiklete binmeyi, at binmeyi, rafting yapmayı seviyorum. Amerikan tarihi ve kurucu babalar hakkında okumaktan keyif alıyorum. Genellikle sabahları erken kalkarım. Hava güzel olduğunda yürüyüş yapmak iyi gelir. Günlük ve haftalık programımı gözden geçiririm. Sosyal ve kültürel katılımlarımı da bu eksende planlamaktayım”

Toplumsal fayda sağlamak öncelik olmalı

Evli ve iki kızıyla birlikte yaklaşık 40 yıldır Amerika’da yaşadığını belirten Murat Güzel Amerikan eski başkanlarından Barack Obama’dan Joe Biden ve Bill Clinton’a kadar siyasi yelpazede toplumsal fayda sağlamak amaçlı etkinliklere imza attığını hatırlatarak şöyle devam etti: “ Demokrat Parti’deki liderlik rollerim eyalet ve ilçe düzeylerinde partinin büyümesine katkı sağlamamı sağladı. Ülke ve etnik topluluğa katkılarda bulunmam Amerikan vatandaşlarına verilen prestijli Ellis Adası Onur Madalyası ile ödüllendirildi. Çoğu kişi memleketim, eyaletim, ülkemdeki siyaset ve hayır işlerindeki projelerime olan katılımımın boyutunu öğrendiğinde şaşırabilir. İyi bir insan olmanın temeli ise alçakgönüllülükten geçiyor” ifadelerini kullandı.