"Uluslararası ilişkilerde itidal istiyoruz"

Münübe Yılmaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar lideri Al-i Sanı ile yaptığı görüşme sonrasında uluslararası ilişkiler konusunda itidal istediklerini belirtti. Katar Lideri Şeyh Temim Bin Hamd Al-i Sanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran’ın Katar dahil bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Ruhani, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir engel olmadığını vurguladı. Bölgenin istikrarı için işbirliği ve yardıma hazır her zaman hazır olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’Biz zor günlerde Katarlı kardeşlerimizin yanında olacağımızı ispatladık ve işbirliklerimizi devam etmeye hazırız. ‘’ ifadesinde bulundu. Bölgedeki son gelişmelerin Amerika’nın yasa dışı politikaları ile daha sıkıntılı bir hal aldığını ve bunun bölge etkilerinin olumsuz olacağını belirten Ruhani, Amerika’nın İran petrolünü getirfiği sınırlamanın nihai hedefinin Ortadoğu'da istikrarsızlık yaratmak olduğunu belirtti. Ruhani bölge ülkelerinin siyasi işbirliği sayesinde istikrar ve güvenliğin devam etmesini temenni etti. Katar Emiri Al-i Sani de, İran’ın desteklerini asla utmayacaklarını belirterek, ülkesinin Tahran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.