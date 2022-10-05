YENİ AKİT ANKARA

ABD’nin, 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum askerlerini eğiteceğini duyurması tepkilere neden oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir” ifadelerini kullanırken Uluslararası ilişkiler uzmanı Emete Gözügüzelli’den önemli çağrı yaptı.

Güzelli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Lütfen Kıbrıs Türkünün yüreğine ses olur musunuz? Kıbrıs’ın güneyini silahlandırıp uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye/KT karşısında Amerika’nın Rumları silahlandırılması bir kez daha gösterdi ki Kıbrıs Türkü Anavatan Türkiye olmadan var olamaz!” ifadelerini kullandı.