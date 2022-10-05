  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti herkesi televizyon başına çağırmıştı! Erdoğan'ın ne açıklayacağı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

12 bin kilometre ötedeki ülke kararını ilan etti: Türkiye ile anlaşma yapacağız

Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir! 28 Şubat döneminde gelen o telefon

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar! Cemil Kılıç’ın Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Hz. Muhammed’in soyundan geliyor’

Fiyatlar düştü ama nafile Otomobil piyasasına TOGG damgası

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! MEB, flaş duyuruyu az önce yaptı

Topraksız tarım yaptı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu

Babacan bunu duyunca resmen çılgına dönecek! Akşener'den öyle bir gol yedi ki...
Aktüel Uluslararası ilişkiler uzmanı Emete Gözügüzelli’den önemli çağrı!
Aktüel

Uluslararası ilişkiler uzmanı Emete Gözügüzelli’den önemli çağrı!

Uluslarası ilişkinler uzmanı Emete Gözügüzelli, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilişkin attığı adımların ardından dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 14:57:00 -
Uluslararası ilişkiler uzmanı Emete Gözügüzelli’den önemli çağrı!

YENİ AKİT  ANKARA

ABD’nin, 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum askerlerini eğiteceğini duyurması tepkilere neden oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir” ifadelerini kullanırken Uluslararası ilişkiler uzmanı Emete Gözügüzelli’den önemli çağrı yaptı.

Güzelli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Lütfen Kıbrıs Türkünün yüreğine ses olur musunuz? Kıbrıs’ın güneyini silahlandırıp uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye/KT karşısında Amerika’nın Rumları silahlandırılması bir kez daha gösterdi ki Kıbrıs Türkü Anavatan Türkiye olmadan var olamaz!” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23