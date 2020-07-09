Uluslararası haber ajansına konuşan Türk yetkili Ayasofya için tarih verdi

Reuters'a bilgi veren yetkililer Danıştay kararı ile Ayasofya'nın müze statüsünün kalkmasını ve ibadete açılmasını beklediklerini belirttiler.

AK Partili bir yetkili, "Ayasofya'nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay'ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekliyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz" dedi.

Üst düzey bir yetkili ise, "Danıştay'ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir" diye konuştu.