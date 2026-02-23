Uluslararası güven tazelendi! Vakıf Leasing’e 50 milyon Euro’luk kaynak

Vakıf Leasing, küresel finans mimarisi içindeki konumunu daha sağlam bir zemine oturtmayı ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim yetkinliğini niteliksel olarak derinleştirmeyi hedefleyen stratejik yaklaşımını istikrarlı biçimde hayata geçiriyor. Bu çerçevede Bank ABC ile tesis edilen 50 milyon Euro tutarındaki yeni kredi anlaşması, kurumun uluslararası finans çevrelerinde inşa ettiği güvenilir duruşun, sahip olduğu güçlü itibarın ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirme kapasitesinin güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl başarıyla hayata geçirilen ilk işlemin ardından sağlanan bu yeni kaynak, Vakıf Leasing’in uluslararası sermaye piyasalarındaki kredibilitesini daha da güçlendirirken; istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir finansman yapıları oluşturma hedefini de pekiştiriyor.

Reel sektörün yatırım gücüne doğrudan katkı

Sağlanan 50 milyon Euro’luk finansman, başta sanayi olmak üzere üretim, ihracat ve katma değer odaklı yatırımların finansmanında etkin şekilde kullanılacak. Vakıf Leasing, bu kaynakla birlikte Türk yatırımcısının uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına daha güçlü ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor.

Küresel sermayeyi yerel yatırım dinamikleriyle buluşturan Vakıf Leasing, yalnızca mevcut finansman gereksinimlerine yanıt vermekle sınırlı kalmayarak; Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme perspektifine ve rekabet gücünün yapısal olarak güçlendirilmesine de stratejik bir katkı sunuyor.

“Bu anlaşma, uzun vadeli stratejik iş birliğimizin somut bir göstergesidir”

Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özetci, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Küresel finansman ağımızı istikrarlı ve seçici bir yaklaşımla genişletiyoruz. Bank ABC ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni işlem, yalnızca bir kredi anlaşması değil; karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik iş birliğimizin güçlü bir yansımasıdır. Uluslararası kaynaklara erişim gücümüzü artırarak, müşterilerimizin yatırım vizyonunu desteklemeye ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Vakıf Leasing olarak, sektörümüzde öncü rolümüzü ve reel sektörün stratejik çözüm ortağı olma misyonumuzu kararlılıkla sürdürecek, önümüzdeki dönemde de küresel finans piyasalarındaki derinliğimizi artırarak; reel sektörün dönüşümüne, yatırım iştahının güçlenmesine ve ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesine katkı sunmaya devam edeceğiz.”