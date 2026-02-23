  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü’nün su seviyesi 10 metre yükseldi. Akçalar Mahallesi’nde onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı.

#1
Foto - Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı

Bursa’da etkili olan sağanak, Ulubat Gölü’nü taşma noktasına getirdi. Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde göl suları yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Çok sayıda tiny house ve hobi evi su altında kalırken, mahallede günlük yaşam sekteye uğradı.

#2
Foto - Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi.

#3
Foto - Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı

Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

#4
Foto - Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı

Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

