Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Yemen'den yıl başından bu yana 41 bin kişi göç etti

IOM'dan yapılan açıklamada, "1 Ocak ile 3 Temmuz Haziran 2021 tarihleri ​​arasında 6 bin 804 aile (40 bin 824 kişi) göç etmek zorunda kaldı." bilgisi verildi.

Sadece 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde 1086 kişiden oluşan 181 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, en çok göçün Marib, Dali ve Hudeyde kentlerinden yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de savaşın başından bu yana göçmen durumuna düşen toplam kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.