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Aktüel Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de bu ay yaklaşık 1300 aile yerinden edildi
Aktüel

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de bu ay yaklaşık 1300 aile yerinden edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:20:03 -
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de bu ay yaklaşık 1300 aile yerinden edildi

ADEN (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de Ağustos ayında yaklaşık 1300 ailenin çeşitli nedenlerle yerlerinden edildiğini belirtti.

BM'ye bağlı IOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de çatışmalar, seller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1290 ailenin yerinden edildiğini aktarıldı.

Açıklamada, Yemen'in doğusundaki Mağrib kentinde 8 bin 700 yerinden edilmiş aileye nakdi yardım dağıtıldığı kaydedildi.

İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında son haftalarda Yemen'in Marib kenti başta olmak üzere birçok cephede çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de son dört haftada şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle çoğu İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 174 kişi hayatını kaybetmişti.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, binlerce barınak ve evin de kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.


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