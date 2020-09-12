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Aktüel Uluslararası GastroAntep Festivali şeflerin sunumlarıyla sürdü
Aktüel

Uluslararası GastroAntep Festivali şeflerin sunumlarıyla sürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:02:42 -
Uluslararası GastroAntep Festivali şeflerin sunumlarıyla sürdü

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası GastroAntep Festivali'nin ikinci gününde ünlü şefler workshop sunumları gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği festival, Batalhöyük'te devam ediyor.

Dün başlayan organizasyonun bugünkü bölümündeyse dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerden İspanyol Juan Jose Losada ve Türk şeflerden Rafet İnce ve Cüneyt Asan'ın kendilerine has üsluplarıyla hazırladıkları ürünler, dijital ortamdaki izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Şef Losada, Gaziantep'in yöresel ürünlerinden de faydalanarak ciğer yaptı. Ardından Losada, kendi yöresine has bir ürün olan mantarı erişte şeklinde dilimleyerek makarna görünümü kazandırdı.

Ünlü Türk şef Rafet İnce ise Gaziantep'e özgü Ali Nazik yemeğine yeni bir yorum kattı.

Genelde bu yemek için kuzu kuşbaşı kullanıldığını belirten İnce, hazırladığı ürünü kıyma kullanarak tamamlayıp kimyon, zahter, sarımsak, yoğurt ve tahin ilavesi yaptı ve kıymaya boz fıstık ekleyerek hazırladığı ürünü servise hazır hale getirdi. İnce'nin sunumu dijital ortamda izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Geçen yıl Gaziantep'e özgü ürünleri kullanarak acılı, fıstıklı, sebzeli, patlıcan ve kuşbaşı olmak üzere 5 çeşit kebap sunarak katılımcıları kendine hayran bırakan Türk şef Cüneyt Asan, bu yıl yine anlatımı ve özgün sunumuyla takipçilerden takdir gördü.

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