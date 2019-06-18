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Uluslararası Erciyes Dağ Maratonu dördüncü kez koşulacak

Erciyes’in volkanik tepelerinde dördüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

18 Haziran 2019 Salı 15:44
Uluslararası Erciyes Dağ Maratonu dördüncü kez koşulacak

Erciyes’in volkanik tepelerinde dördüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Müsabakalara katılmak için kayıtlar tüm dünyadan devam ediyor.


Alternatif dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği uluslararası sportif bir üs haline gelen Erciyes, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye tarihinde ilk defa düzenlenen Downhill Bisiklet Avrupa Kupası’nı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra şimdi de önemli bir organizasyona daha hazırlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan ve dünyada dağ koşusu sporunun en üst kurumu olan International Trail Running Association - ITRA sertifikalı, Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu 5-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Erciyes Dağı’nda düzenlenecek. Doğa ve sporun iç içe olduğu maraton, Vertical Kilometer 4.5 km, 64K Erciyes Ultra Sky Trail, 25K Trail Run ve 12K Hacılar - Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı etapta koşulacak. Vertical Kilometer (VK) yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında, dünyanın ikinci Avrupa’nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. Yarışta atletler 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde 1.000 m tırmanma koşusuyla Erciyes’in 3 bin 350 m irtifasında finişe ulaşacaklar. 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda yarışmacılar 64 kilometrelik zorlu arazide 3.000 metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, Erciyes Dağı’nın volkanik tepelerine meydan okuyarak dağın dört bir yanını 360 derece dolanacak. 25K Trail Run 2.000 metre irtifada koşulacak 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor.12K ise Hacılar ve Tekir Kapı arasında koşulacak 12 kilometre uzunluğunda bir parkur. Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek.


Erciyes Ultra Sky Trail koşusuna katılmak için müracaatlar ise devam ediyor. Bu zorlu maratona katılacak adayların parkuru koşabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu ve uzun arazi koşusuna katılmak için sağlık açısından bir mani bulunmadığını doktor raporuyla belgelemesi gerekiyor. Başvuru şartları ve yarışma için kayıtlar Kayseri Erciyes A.Ş.’nin web sayfası www.kayserierciyes.comtr veyawww.skyerciyes.com web sayfası üzerinden devam ediyor.


Yurt içinden ve yurt dışından birçok meşhur atletin katılacağı maratonda müsabaka dışında sporcular Kayseri’yi ve bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini de keşfedecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:44
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