Uluslararası Bor Sempozyumu için geri sayım başladı

Bor madeninin tüm yönleriyle ele alınacağı Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019), 17-19 Nisan tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek.

BORON2019, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile 17-19 Nisan tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek. Borun her yönüyle ele alınacağı sempozyumda ulusal ve uluslararası bilim camiasında bor konusunda uzman yerli ve yabancı 35 konuşmacı ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından bora dayalı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları, borun genel ve stratejik kullanım alanlarına yönelik yürütülen faaliyetler, bor endüstrisinde gelinen nihai durum ve gelecekteki projeksiyonları tartışılacak.

Kamu ve özel sektörün destekleriyle 10 yıl sonra tekrar düzenleniyor olması sempozyumun önemini daha da artırırken, sempozyuma şu ana kadar 200 makale başvurusu gönderildi. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri elektronik olarak yayınlanacak. Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye ise http://www.boron2019.com adresinden ulaşılabiliyor.

Sempozyum Organizasyon Komitesi, dünyanın en büyük rezervine sahip olan, bir anlamda borun ana vatanı olan Türkiye’nin bu değerinden hak ettiği şekilde faydalanabilmesinin yolunun katma değeri yüksek ürünler ortaya koyabilmesi için bilgi ve tekniğin paylaşılması ve geliştirilmesi, Ar-Ge yapılması, kısaca bor madenine gereken önemin verilmesinden geçtiğini belirtti.

Bor farklı özellikleri nedeniyle ahşap emprenye sektöründen inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne, sağlık sektöründen seramik sektörüne, temizlik sektöründen tarım sektörüne, metalürji sektöründen uzay ve havacılık sektörüne kadar sanayinin 250’den fazla alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle bor, üzerinde farklı disiplinlerde disiplinler arası işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı, yeni ürün ve kullanım alanlarına yönelik araştırmaların artarak devam ettiği bir element.