Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatı’na Türkiye damgası

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Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatları’nın finaline Türkiye damga vurdu. Mısır’da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi, 4 gün süren mücadelenin sonunda 12 madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.

30 ülkeden bin 500, Türkiye’den ise 400 projeyi geride bırakarak finale kalan Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi, başarısıyla göz doldurmaya devam ediyor. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatları’nda tarihi bir başarının altına imza atan Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi, ilk 50 finalist arasından 6 proje ile finallere kalmıştı. Katılımcı okullar arasında örnek gösterilen projeleri ile ABD’yi geride bırakan Modern Eğitim Koleji, 5 kategoride yarıştığı turnuvada adeta madalya yağmuruna tutuldu. Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi; Biochemistry (BCHM) kategorisinde 2 altın, Biomedical and Health Sciences (BMED) kategorisinde 2 gümüş, Engineering Mechanics (ENMC) kategorisinde 2 gümüş, Environmental Engineering (ENEV) kategorisinde 2 gümüş ve Robotics and Intelligent Machines (ROBO) kategorisinde de 2 bronz madalya alarak ülkemizi gururlandırdı. Modern Eğitim Koleji’nin elde ettiği büyük başarının kutlanacağı ödül töreni ise bugün Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji’nin konferans salonunda gerçekleşecek. Saat 15:00’de başlayacak tören, barkovizyon gösterisi ve başarılı öğrencilere madalyalarının taktim edilmesi ile son bulacak.